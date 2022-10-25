Гасли набрал 9 штрафных баллов за 5 месяцев и обогнал Цуноду, у Хэмилтона и Сайнса – 0 баллов

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал новым лидером «Формулы-1» по штрафным баллам.

На Гран-при США Гасли заработал два штрафных балла за создание слишком большого отставания в режиме машины безопасности. Всего на счету Пьера девять баллов, причем все они получены в течение последних пяти месяцев. Если в ближайшие семь месяцев француз заработает еще три штрафных очка в суперлицензию, то пропустит один Гран-при.

Предыдущим лидером был напарник Гасли Юки Цунода. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Карлоса Сайнса («Феррари») нет ни одного штрафного балла за последний год.

Штрафные баллы пилотов «Формулы-1» за последние 12 месяцев

9 – Пьер Гасли («Альфа Таури»)

8 – Юки Цунода («Альфа Таури»)

7 – Алекс Албон («Уильямс»)

5 – Ланс Стролл («Астон Мартин»), Николас Латифи («Уильямс»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Эстебан Окон («Альпин»)

4 – Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»), Джордж Расселл («Мерседес»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Фернандо Алонсо («Альпин»)

3 – Кевин Магнуссен («Хаас»)

2 – Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Серхио Перес («Ред Булл»)

1 – Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Мик Шумахер («Хаас»), Шарль Леклер («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен»)

0 – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»)

Что случилось на Гран-при США: «Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram