Гасли набрал 9 штрафных баллов за 5 месяцев и обогнал Цуноду, у Хэмилтона и Сайнса – 0 баллов

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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал новым лидером «Формулы-1» по штрафным баллам.

На Гран-при США Гасли заработал два штрафных балла за создание слишком большого отставания в режиме машины безопасности. Всего на счету Пьера девять баллов, причем все они получены в течение последних пяти месяцев. Если в ближайшие семь месяцев француз заработает еще три штрафных очка в суперлицензию, то пропустит один Гран-при.

Предыдущим лидером был напарник Гасли Юки Цунода. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Карлоса Сайнса («Феррари») нет ни одного штрафного балла за последний год.

Штрафные баллы пилотов «Формулы-1» за последние 12 месяцев
 
9 – Пьер Гасли («Альфа Таури»)
8 – Юки Цунода («Альфа Таури»)
7 – Алекс Албон («Уильямс»)
5 – Ланс Стролл («Астон Мартин»), Николас Латифи («Уильямс»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Эстебан Окон («Альпин»)
4 – Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»), Джордж Расселл («Мерседес»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Фернандо Алонсо («Альпин»)
3 – Кевин Магнуссен («Хаас»)
2 – Себастьян Феттель («Астон Мартин»), Серхио Перес («Ред Булл»)
1 – Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Мик Шумахер («Хаас»), Шарль Леклер («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен»)
0 – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»)
 

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