Гасли набрал 9 штрафных баллов за 5 месяцев и обогнал Цуноду, у Хэмилтона и Сайнса – 0 баллов
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал новым лидером «Формулы-1» по штрафным баллам.
На Гран-при США Гасли заработал два штрафных балла за создание слишком большого отставания в режиме машины безопасности. Всего на счету Пьера девять баллов, причем все они получены в течение последних пяти месяцев. Если в ближайшие семь месяцев француз заработает еще три штрафных очка в суперлицензию, то пропустит один Гран-при.
Предыдущим лидером был напарник Гасли Юки Цунода. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Карлоса Сайнса («Феррари») нет ни одного штрафного балла за последний год.
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