Экс-гонщик «Ф-1» Даннер: «Для Шумахера год перерыва – не такой плохой вариант»

Бывший пилот «Формулы-1» не против годичного перерыва для .

Контракт Шумахера с истекает в конце сезона-2022. Команда пока не определилась с составом на 2023-й.

«Я считаю, что год перерыва станет не таким плохим вариантом для гонщика вроде Мика. Он еще очень молод и легко сможет возобновить карьеру в «Формуле-1».

В текущей обстановке у него возникает много проблем. Становится очень трудно в такой атмосфере, если ты не находишься в своей лучшей форме», – считает Даннер.

Сам Шумахер высказался о том, скажется ли отсутствие очков в последних гонках на будущем. В США он занял 14-е место.

«Полагаю, команда знает и видит, на что я способен. Все видели, что мы были на пути к очкам, так что результат невероятно разочаровывает. Но темп есть», – сказал Мик немецкому Sky.

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