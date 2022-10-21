Кевин Магнуссен: «С учетом текущего уровня выступлений Шумахера он точно заслуживает места в «Формуле-1»

Пилот высказался в поддержку своего нынешнего напарника .

В отличие от Магнуссена, Шумахеру не гарантировано место в команде и в «Формуле-1» в принципе в следующем сезоне. В «Хаасе» же не спешат с принятием решения.

«Мик постоянно прибавлял на протяжении этого сезона. В начале сезона ему не очень нравилось поведение болида, ему не хватало уверенности при пилотаже. Но со временем он сумел заметно прибавить.

И в последнее время мне очень тяжело его побеждать. Мне кажется, что с учетом того, какой уровень выступлений Мик демонстрирует сейчас, он точно заслуживает места в «Формуле-1». Хотя я в любом случае никак не могу повлиять на эту ситуацию и могу лишь пожелать ему самого наилучшего», – рассказал Магнуссен.

Теперь в «Ф-1» можно вылезти из машины, потом залезть обратно и продолжить гонку. Правило добавили из-за пилота «Мерседеса»

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