Льюис Хэмилтон: «На секунду подумал, что сдержу Ферстаппена»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что надеялся сохранить победу на Гран-при США.

Хэмилтон вышел в лидеры благодаря затянувшемуся пит-стопу гонщика «Ред Булл» . На заключительном отрезке Льюис использовал шины «хард», так как у «Мерседеса» не было нового «медиума», в отличие от «Ред Булл». В итоге Ферстаппен обогнал Хэмилтона и выиграл гонку.

«В какие-то моменты я находился на дистанции атаки от Макса, и это потрясающее чувство. Мы действительно не знали, какой окажется скорость в воскресенье. На первом отрезке он контролировал темп, и держаться позади было очень трудно. Однако во второй фазе гонки после машины безопасности мне удалось ехать рядом. Команда прекрасно сработала со стратегией, мы действовали агрессивно.

На секунду я подумал, что, может, получится сохранить [первое место]. Но нам чуточку не хватало, чтобы справиться с лишним комплектом «медиума» у соперников», – сказал Льюис.

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