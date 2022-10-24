Льюис Хэмилтон о победе в 2022-м: «Маловероятно, что «Мерседес» посоперничает с «Ред Булл» и «Феррари» по скорости»

скептически оценивает шансы на победу в Гран-при в 2022 году.

Пилот «Мерседеса» лидировал в США, однако на последних кругах победу отобрал из . Хэмилтон считает, что на оставшихся этапах «Ред Булл» и «Феррари» сохранят значительное преимущество в борьбе за высокие позиции.

«Надо оставаться реалистами. Машина «Ред Булл» была с запасом быстрейшей весь сезон и по-прежнему такой является. Сегодня мы оказались там, где оказались, благодаря надежности. Если бы Шарль [Леклер] и Перес стартовали среди лидеров, к примеру, гонка сложилось бы совершенно иначе, потому что они бы ехали впереди, а мы начали заезд с третьего ряда.

Здорово было стартовать третьим и оказаться в борьбе. Но по чистому темпу соперники опережали нас весь уик-энд. Так было сегодня, так будет в ближайших трех гонках. Если с ними не случится ничего серьезного, весьма маловероятно, что мы посоперничаем с ними по скорости. Но мы выложимся по полной. Мы работаем над болидом, который позволит с ними сражаться.

Команда сработала фантастически. У него (Ферстаппена) был 11-секундный пит-стоп, он оказался позади Шарля. Это показывает темп [«Ред Булл»]: он обогнал Шарля, был на шесть секунд позади меня, а затем оказался на три секунды впереди. Серьезная скорость. Но, как я уже говорил, позитивных моментов много», – сказал Льюис.

Что случилось на Гран-при США: «Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram