Ландо Норрис проехал Гран-при США на обезболивающих: «Из-за головной боли пришлось пить их в больших дозах»

Пилот рассказал о том, что был вынужден выступать на Гран-при США на обезболивающих препаратах.

По словам Норриса, из-за постоянной тряски, связанной с неровностями покрытия трека и особенностями новых болидов, по ходу уик-энда в Остине он испытывал сильнейшие головные боли.

«Приходилось прилагать большие усилия, чтобы сохранять концентрацию. Особенно на десяти последних кругах гонки. Мне пришлось пить обезболивающие в больших дозах – из-за головной боли, которая возникала у меня из-за огромного количества неровностей на этой трассе.

В этот уик-энд мне было очень тяжело. Со стороны это могло быть не так заметно, но мою голову и правда сильно болтало на кочках. Может, где-то даже есть синяки.

Приятного точно было мало. Не знаю, беспокоило ли это других пилотов, но для меня тряска была большой проблемой. И в такой ситуации риск ошибки заметно увеличивается. Тебя может и развернуть – например, как Валттери Боттаса, которого развернуло прямо передо мной без видимой на то причины.

На каких-то участках трассы проблема была не такой очевидной, я был этому рад. Но организаторы переложили асфальт только на половине трассы, а вот на второй половине все было не так хорошо. Усугубила проблему и конструкция новых болидов. Вряд ли мы бы жаловались на проблему с неровностями в прошлом году. Но на машинах этого года мы жалуемся вообще на все подряд», – рассказал Норрис.

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