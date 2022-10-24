Жак Вильнев: «За инцидент с Алонсо Стролла стоит отстранить на одну гонку»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года раскритиковал Ланса Стролла за опасный пилотаж на Гран-при США.

По мнению Вильнева, Стролл действовал безрассудно, решив вильнуть в сторону, находясь в борьбе с Фернандо Алонсо – в результате болиды и столкнулись на высокой скорости.

Стролл за свой маневр получил штраф и потеряет три позиции на старте Гран-при Мексики. В то же время Фернандо Алонсо после гонки высказался в защиту Стролла.

«Когда я говорю об опасном вождении, то в первую очередь имею в виду . За инцидент с Фернандо Алонсо Стролла стоит отстранить на одну гонку. слишком небрежно относится к таким инцидентам и в «Формуле-1», и в младших сериях, потому что такое виляние на прямой – это вообще самый опасный маневр, который только можно допустить. И таких вещей никто не хочет видеть.

Вот так виляя на прямой, ты ставишь под угрозу других пилотов – вплоть до смертельного исхода. Потому что такие действия могут привести к очень серьезной аварии. При этом гонщик сознательно совершает эти действия, а не по ошибке. Так что это просто неприемлемо.

ФИА нужно вмешаться и начать раздавать более серьезные штрафы за такие действия. Даже если они не ведут к аварии. Нам всем очень повезло, что такие инциденты не закончились чем-то действительно трагическим. И начинается все это с младших серии – «Формулы-4», «Формулы-3». Потому что порой мы видим, как люди там гоняются так, будто это видеоигра, а не реальные гонки. Но реальные гонки опасны – и вот такие действия не имеют ничего общего ни с нормальными гонками, ни с нормальной обороной», – рассказал Вильнев.

Что случилось на Гран-при США: «Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram