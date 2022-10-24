Шарль Леклер: «Подиум после старта с 12-й позиции – это отличный результат»

Пилот подвел итоги , отметив, что остался доволен попаданием на подиум.

«В определенном смысле я доволен, ведь мы стартовали с 12 позиции. Подиум в такой ситуации – это отличный результат. Но в контексте самой гонки я немного разочарован.

У нас был неплохой темп, но в конце гонки у нас начались довольно серьезные проблемы с износом шин. В конечном счете, финиш на 3-м месте после старта с 12-го – это хороший результат», – рассказал Леклер.

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