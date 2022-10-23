ФИА и «Ред Булл» отложили заявление о соглашении по делу о превышении бюджета из-за кончины Матещица (AMuS)

Теги Гран-при США ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Дитрих Матешиц Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Авто

ФИА и «Ред Булл» согласовали условия штрафа, на который по условиям договоренности согласилась австрийская команда по делу о превышении предельно допустимой планки бюджета в 2021.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер встречался с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом по ходу гоночного уик-энда в Остине – предположительно, стороны лично обсуждали условия штрафа «Ред Булл».

Официальное объявление должно было последовать по ходу Гран-при США, но было перенесено на неопределенный срок из уважения к организации – причиной стала новость о кончине сооснователя «Ред Булл» Дитриха Матещица.

Ожидается, что официальное объявление по делу «Ред Булл» будет сделано через несколько дней.

Подробности финансового скандала с «Ред Булл» – 🤯 Правила расходов меняли посреди сезона, засчитали зарплату отстраненного инженера!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные