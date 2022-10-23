ФИА и «Ред Булл» отложили заявление о соглашении по делу о превышении бюджета из-за кончины Матещица (AMuS)

ФИА и «Ред Булл» согласовали условия штрафа, на который по условиям договоренности согласилась австрийская команда по делу о превышении предельно допустимой планки бюджета в 2021.

Руководитель «Ред Булл» встречался с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом по ходу гоночного уик-энда в Остине – предположительно, стороны лично обсуждали условия штрафа «Ред Булл».

Официальное объявление должно было последовать по ходу , но было перенесено на неопределенный срок из уважения к организации – причиной стала новость о кончине сооснователя «Ред Булл» Дитриха Матещица.

Ожидается, что официальное объявление по делу «Ред Булл» будет сделано через несколько дней.

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