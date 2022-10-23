Шарль Леклер о старте с 12-го места: «Постараюсь на первых кругах отыграть как можно больше позиций»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о целях на предстоящий Гран-при США.

Из-за штрафа за замену двигателя Леклер начнет гонку с 12-й позиции.

«Как и всегда, я постараюсь показать свой максимум. Опять же, с учетом моторного штрафа я стартую 12-м. Сделаю все, что смогу. Безумно рисковать не буду, но если у меня появится возможность – я постараюсь ей воспользоваться.

Не знаю, какого результата я смогу добиться, стартуя 12-м, но постараюсь на первых кругах отыграть как можно больше позиций. Что как можно быстрее вернуться в борьбу за победу», – рассказал Леклер.

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