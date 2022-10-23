Фернандо Алонсо: «В гонке постараемся финишировать на 8-9 позиции»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также рассказал о целях на гонку.

«После первого и второго сегмента я скорее ожидал, что в итоге окажусь на 7-8 месте. Но потом мы увидели, что оказались не слишком конкурентоспособными. Эстебан Окон вообще не вышел из первого сегмента, что довольно странно. Я же, с учетом штрафа за замену двигателя и так далее, будут стартовать 14-м.

В гонке мы постараемся финишировать на 8-9 позиции, постараться подобраться к «Макларену». В гонке нам темп должен быть выше, чем был в субботу», – рассказал Алонсо.

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