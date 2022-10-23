Пьер Гасли о проблемах с тормозами: «Это происходит уже в третий раз по ходу сезона»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвел итоги квалификации к Гран-при США, отметив, что пробиться в третий сегмент ему помешали проблемы с тормозами.
«Мы «глазировали» передние тормозные диски – случилось то же самое, что и раньше в Японии и в Канаде. Не лучшая ситуация. Особенно с учетом того, что сейчас это происходит на втором Гран-при подряд.
Конечно, я очень разочарован, ведь машина в этот уик-энд работала отлично, у меня был потенциал пробиться в топ-10. Но в таких условиях передние тормоза начали блокироваться просто в каждом повороте, ты просто нигде не можешь нормально затормозить.
Мы так стараемся в попытках выжать из болида максимум, пытаясь улучшить время на сотые доли секунды. Все мы – на трассе, на базе, я сам, – очень много работаем, и когда приходит время показать результат, возникает какая-то сторонняя проблема, которая все портит.
Такая проблема может возникнуть один раз. Но когда такое происходит на втором Гран-при подряд и уже в третий раз по ходу этого сезона…ну, на таком уровне подобных вещей не должно происходить. Так что этот вопрос нужно будет обсудить с нашими поставщиками тормозов», – рассказал Гасли.
Сайнс выиграл квалификацию «Ф-1» в Техасе, Леклера ждет штраф, Ферстаппен стартует вторым
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии