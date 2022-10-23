Макс Ферстаппен: «Из-за ветра условия были непростыми, но мы все равно были близки к поулу»

Пилот подвел итоги квалификации к .

«Из-за ветра условия на трассе были очень непростыми – особенно это касается скоростных поворотов на первом секторе. Когда попутный ветер начинает дуть тебе в спину, трасса может стать крайне коварной. Мы опробовали пару вариантов настроек и оказались конкурентоспособны в обоих случаях.

На первом быстром круге в третьем сегменте квалификации я потерял 0,3 секунды в первом же повороте, когда проехался по кочкам и немного потерял контроль над задними колесами.

В то же время во второй попытке первый сектор я прошел хорошо, затем мы сильно проехали второй сектор, однако к последнему сектору шины выпали из оптимального температурного окна, и в предпоследнем повороте я столкнулся с сильной избыточной поворачиваемостью.

Тем не менее, мы все равно были близки к поулу. Думаю, мы добились хорошего результата, особенно с учетом того, что в гонке наша машина должна быть быстра.

Меня все равно считают фаворитом? На самом деле, не имеет значения, фаворит ты или нет. Я просто хочу получить удовольствие от гонки», – рассказал Ферстаппен.

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