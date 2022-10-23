Джордж Расселл: «Этот результат можно назвать шагом вперед»

Пилот подвел итоги квалификации к , оценив свое выступление, которое позволило ему показать шестой результат.

«Ты всегда надеешься на большее. Перед началом квалификации ты мечтаешь о большем, надеешься, но все равно стараешься оставаться реалистом.

Мы знаем, что квалификация не является нашей сильной стороной, но этот результат мы можем воспринимать как неплохой – мы оказались максимально близко к лидерам и максимально далеко от команд из середины пелотона, за довольно долгое время. Так что этот результат можно считать шагом вперед.

Ребята на базе отлично потрудились, работая над машиной, стараясь сделать ее как можно легче. Я бы не стал говорить именно об улучшении болида – скорее о том, что мы все лучше понимаем, что именно нам будет нужно от болида в следующем году и на каких областях нужно сосредоточить основное внимание.

Я не собираюсь праздновать этот результат, ведь я все равно оказался в 0,5 секунды от лидера и я разочарован этим. И да, последние несколько этапов по тем или иным причинам получились для меня непростыми. Здесь же квалификация прошла чуть более гладко, чем обычно – я чуть приблизился к тому уровню, на котором был в начале сезона. Но да, по ощущениям я сейчас не нахожусь на том же уровне, на котором выступал в начале этого чемпионата», – рассказал Расселл.

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