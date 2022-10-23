Льюис Хэмилтон: «С началом квалификации поведение машины внезапно изменилось, мы ожидали большего»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при США, отметив, что ожидал от команды большего, чем 5-е место и отставание в 0,5 секунды от времени поула.
«Ключевым для меня стал не первый сектор, а последний. Вообще квалификация получилась очень, очень сложной. По ходу уик-энда у меня был очень оптимистичный настрой, настройки машины, по ощущениям, были очень хорошими, все ребята на базе упорно трудились, чтобы подготовить новинки к этому Гран-при, и я надеялся, что мы окажемся к лидерам немного ближе.
Но с началом квалификации – не знаю, может из-за падения температуры, а может из-за ветра, – но поведение машины внезапно изменилось и стало совсем не таким, каким было до этого. Мы ждали большего», – рассказал Хэмилтон.
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