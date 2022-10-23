Карлос Сайнс: «Завтра сделаем все возможное, чтобы остаться впереди «Ред Булл» и выиграть гонку»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался доволен завоеванием поула.

«Было весело. Вообще условия на трассе были непростыми – из-за сильных порывов ветра, которые могли поймать тебя в каждом повороте, и ты не понимал, с каким уровнем сцепления с трассой будешь работать, не понимал чего ожидать. Но мне удалось собрать хороший круг, не допуская ошибок. Я несколько раз подбирался к тому, чтобы выиграть поул, и теперь наконец-то сделал это.

Думаю, завтра фаворитами все-таки будут пилоты «Ред Булл», обычно у них очень хороший гоночный темп, и обычно в гонках им удается опередить нас, поскольку Макс очень хорош. Но завтра мы сделаем все возможное, чтобы остаться впереди и выиграть гонку. Это стало бы отличным началом финального отрезка сезона», – рассказал Сайнс.

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