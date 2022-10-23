Макс Ферстаппен: «Матешиц очень многое сделал для моей карьеры – надеюсь, в гонке мы выступим так, чтобы он мог нами гордиться»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при США, признав, что новость о кончине основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица стала для всей команды тяжелым ударом.

«Да, я думаю, что это очень тяжелая новость вообще для всех в «Ф-1». Дитрих очень многое значил для «Ред Булл» и для нашего спорта вообще. Особенно с учетом того, что он сделал для меня – для моей карьеры, да и моей жизни в целом.

Это очень тяжелый момент, тяжелый для нас день. И в квалификации мы, разумеется, постарались сделать все, что могли. К сожалению, нам совсем немного не хватило до поула, но гонка по-прежнему впереди и я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Дитрих мог нами гордиться», – рассказал Ферстаппен.

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