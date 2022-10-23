Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл» (Sky Sports)
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо в следующем сезоне продолжит карьеру в «Ред Булл».
Как сообщили комментатор Sky Sports Дэвид Крофт и корреспондент Тед Кравиц, Риккардо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота и будет посещать все гонки следующего сезона.
Ранее утверждалось, что Риккардо, который уже подтвердил уход из числа основных участников «Формулы-1» в следующем сезоне, близок к переходу на должность резервного гонщика «Мерседеса».
Переговоры о переходе Риккардо в «Мерседес» на должность резервиста находятся в продвинутой стадии (Canal+)
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