Риккардо станет резервным гонщиком «Ред Булл» (Sky Sports)

Пилот в следующем сезоне продолжит карьеру в .

Как сообщили комментатор Sky Sports Дэвид Крофт и корреспондент Тед Кравиц, Риккардо вернется в «Ред Булл» на должность резервного пилота и будет посещать все гонки следующего сезона.

Ранее утверждалось, что Риккардо, который уже подтвердил уход из числа основных участников «Формулы-1» в следующем сезоне, близок к переходу на должность резервного гонщика «Мерседеса».

Переговоры о переходе Риккардо в «Мерседес» на должность резервиста находятся в продвинутой стадии (Canal+)

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