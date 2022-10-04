Переговоры о переходе Риккардо в «Мерседес» на должность резервиста находятся в продвинутой стадии (Canal+)

Пилот все ближе к переходу в «Мерседес».

Даниэль, покидающий «Макларен» по окончании сезона, может стать резервным гонщиком немецкой команды. О таком варианте пресса начала говорить в сентябре. Более того, Daily Mail утверждало, что Риккардо пригласят не только как резервиста, но и как возможного сменщика в 2024 году. В то же время ни Льюис, ни его команда не намекали на скорый уход семикратного чемпиона из «Формулы-1». Напротив, Тото Вольфф сообщил о намерении Хэмилтона выступать еще пять сезонов.

По информации Canal+, переговоры между Риккардо и «Мерседесом» находятся в продвинутой стадии. Также австралиец посещал моторхоум чемпионов мира на Гран-при Сингапура.

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