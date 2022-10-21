«Мерседес» привез новые крылья и днище на Гран-при США, 7 команд не меняли болиды

«Мерседес» стал одной из трех команд, модифицировавших болид перед Гран-при США.

Как ранее сообщала немецкая команда, обновления станут для нее последними в сезоне.

Новинки оказались существенными: «Мерседес» изменил переднее антикрыло (верхние закрылки и разделители), концевые пластины заднего антикрыла и днище – каналы под ним и края.

Также свежие днища привезли и , остальные команды не модифицировали болиды.

«Мерседес» привезет последнее аэродинамическое обновление сезона на Гран-при США

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