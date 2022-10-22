Гельмут Марко: «Ред Булл» не отдает командные приказы, второе место Переса зависит от него»

«Ред Булл» не будет помогать Серхио Пересу командными приказами, сообщил Гельмут Марко.

Перес сражается с пилотом за второе место в чемпионате, в то время как уже оформил титул.

«Мы не отдаем командные приказы. Не думаю, что это необходимо.

Мы предоставим ему (Пересу) наилучшую машину, насколько это возможно. Оба гонщика получают равную поддержку, и [завоевание второго места] зависит от него.

Форма, продемонстрированная [Пересом] в последних двух гонках – главный фактор для достижения второй позиции в чемпионате», – заявил советник перед Гран-при США.

Ранее Марко утверждал, что второе место Переса в личном зачете важнее, чем потенциальный рекорд Ферстаппена по победам за сезон.

Гельмут Марко: «Теперь для нас важно, чтобы второе место в чемпионате занял Перес»

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