Гельмут Марко: «Ред Булл» не отдает командные приказы, второе место Переса зависит от него»
«Ред Булл» не будет помогать Серхио Пересу командными приказами, сообщил Гельмут Марко.
Перес сражается с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером за второе место в чемпионате, в то время как Макс Ферстаппен уже оформил титул.
«Мы не отдаем командные приказы. Не думаю, что это необходимо.
Мы предоставим ему (Пересу) наилучшую машину, насколько это возможно. Оба гонщика получают равную поддержку, и [завоевание второго места] зависит от него.
Форма, продемонстрированная [Пересом] в последних двух гонках – главный фактор для достижения второй позиции в чемпионате», – заявил советник «Ред Булл» перед Гран-при США.
Ранее Марко утверждал, что второе место Переса в личном зачете важнее, чем потенциальный рекорд Ферстаппена по победам за сезон.
Гельмут Марко: «Теперь для нас важно, чтобы второе место в чемпионате занял Перес»
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