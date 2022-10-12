Гельмут Марко: «Теперь для нас важно, чтобы второе место в чемпионате занял Перес»

Советник рассказал о целях команды на остаток сезона.

По словам Марко, после завоевания титула Ферстаппеном теперь команда постарается помочь занять второе место в общем зачете.

«В начале сезона Макс говорил, что ему потребуется 35-36 гонок, чтобы отыграть такое отставание. Слава Богу, у него получилось сделать это намного быстрее (улыбается).

Также ключевым фактором стало наше преимущество над в «Феррари» в надежности болида, что вкупе с великолепными выступлениями Макса позволило нам победить.

Тем не менее, даже после побед вы все равно стремитесь стать лучше, оптимизировать какие-то вещи. Мы в шестой раз выиграли чемпионат, но при этом нашим пилотам пока ни разу не удавалось занять 1-2 места по итогам сезона в общем зачете.

Что касается возможного рекорда Макса – уверен, что 13 побед у него будет. Может быть даже 14. Но сейчас для нас важнее, чтобы второе место в чемпионате занял Перес», – рассказал Марко.

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