Гюнтер Штайнер об аварии Джовинацци: «Врезавшийся в стену болид в самом начале сессии – это явно не лучший вариант развития событий, мягко скажем»

Руководитель прокомментировал аварию, в которую попал в начале первой практики перед Гран-при США.

После того, как Джовинацци сумел добраться до боксов, в команде решили больше не выпускать болид на трассу в связи с необходимостью починки сцепления.

«На машине отказало сцепление и мы не могли его заменить. Потому что если бы в дальнейшем возникла еще одна поломка, машина бы выбыла уже из второй практики. В любом случае, врезавшийся в стену болид в самом начале сессии – это явно не лучший вариант развития событий, мягко скажем.

Мы еще работаем над машиной этого сезона, ведь с точки зрения позиции команды в Кубке конструкторов на кону еще многое стоит. Так что сейчас основное внимание мы уделяем не машине следующего года.

Мы хотим показать себя на трассе, и в данный момент у нас есть трудности. Я уже обсудил случившееся с Антонио – должно быть, машину сорвало резким порывом ветра или что-то в этом роде. Потому что это были лишь первые круги», – рассказал Штайнер.

Джовинацци врезался в барьеры на болиде Магнуссена в практике перед Гран-при США

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