«Рощу Феттеля» начали высаживать у «Трассы Америк»
«Трасса Америк» решила высадить рощу имени четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля.
Пилот «Астон Мартин» поучаствовал в посадке первых 20 растений. Всего в «роще Феттеля» будет 296 деревьев – по текущему количеству Гран-при в карьере Себа. Позже рядом с автодромом Гран-при США появится бронзовый монумент, посвященный данной инициативе.
Феттель завершит карьеру в «Ф-1» по окончании сезона-2022.
Гонщики «Ф-1» провожают Феттеля: Хэмилтон признается в любви, Квят подкалывает совместными авариями
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Фото: твиттер «Астон Мартин»
Комментарии