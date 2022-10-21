«Рощу Феттеля» начали высаживать у «Трассы Америк»

решила высадить рощу имени четырехкратного чемпиона «Формулы-1» .

Пилот поучаствовал в посадке первых 20 растений. Всего в «роще Феттеля» будет 296 деревьев – по текущему количеству Гран-при в карьере Себа. Позже рядом с автодромом появится бронзовый монумент, посвященный данной инициативе.

Феттель завершит карьеру в «Ф-1» по окончании сезона-2022.

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Фото: твиттер «Астон Мартин»