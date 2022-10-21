Хэмилтон заявил, что «Ф-1» следовало помочь Серии W, досрочно завершившей сезон: «100 процентов»

Пилот считает, что могла вмешаться в ситуацию с Серией W.

Гонщицы досрочно закончили сезон-2022 из-за финансовых проблем. Этапы проходили в рамках уик-энда «Ф-1». Хэмилтон уверен, что его чемпионат должен был помочь Серии W.

«100 процентов. Особенно Серии W.

В жизни «Формулы-1» женщинам уделяется недостаточное внимание, они недостаточно представлены в нашей индустрии. Можно сказать, что для этих молодых, потрясающих гонщиц не проложен путь, чтобы пробиться наверх – даже в «Формулу-1».

Некоторые говорят: «В «Ф-1» никогда не будет девушек». Неправильно так высказываться. Я считаю, мы можем сделать больше», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон отметил, что вместе с «Мерседесом» поддерживает девушек, которые хотят работать в сфере автоспорта:

«К примеру, мы с «Мерседесом» пытаемся помочь 8000 молодых девушек попасть в наш спорт. Каждая команда должна это делать».

Серия W отменила три последних гонки сезона из-за финансовых проблем – чемпионом стала Чедуик

Женский чемпионат, искавший гонщицу для «Ф-1», – почти банкрот. Долги – $7,5 млн, не помогло даже участие в Гран-при

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