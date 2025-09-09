  • Спортс
  • Джонни Херберт: «На месте Пиастри не стал бы в такой ситуации слушать приказы команды, даже под риском увольнения»
8

Херберт считает командную тактику «Макларена» в Монце ошибочной.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что «Макларену» вообще не стоило применять командную тактику на Гран-при Италии и просить Оскара Пиастри вернуть позицию Ландо Норрису.

По мнению Херберта, Пиастри тоже вряд ли бы согласился на размен позициями, если бы его преимущество в общем зачете не превышало 30 очков.

«Мне интересно, подчинился бы Пиастри командным приказав, если бы Норрис не сошел в Зандворте? И тут все зависит от эго гонщика – и насколько сильно он хочет стать чемпионом.

Если бы я оказался на месте Пиастри в такой ситуации, то не стал бы слушать приказы команды, даже под риском увольнения, но зато потом мог бы каждый день любоваться блеском чемпионского трофея.

Михаэль Шумахер или Макс Ферстаппен не постеснялись бы играть жестко в погоне за титулом. Да, в «Макларене» пытаются сделать все максимально справедливым, но гонки – это гонки, а с командными приказами это уже не гонки в чистом виде», – рассказал Херберт.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
