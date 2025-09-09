  • Спортс
Пьер Гасли: «В данный момент, с учетом возможностей машины, «Альпин» трудно зарабатывать очки»

Гасли признал нехватку скорости у болида «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что в данный момент команде, с учетом возможностей машины, очень трудно бороться за попадание в очковую зону.

«Мы знали, что будет тяжело. Особенно на такой трассе, как «Монца», которая плохо подходит болиду «Альпин».

Так что по ходу гонки мы просто старались оставаться на трассе как можно дольше, используя шины «хард», надеясь получить преимущество в случае появления машины безопасности или остановки гонки красными флагами. Однако в итоге почти все чисто проехали гонку и мы не смогли извлечь преимущество из какого-либо инцидента.

В данный момент, с учетом возможностей машины, «Альпин» трудно зарабатывать очки. При этом команда продолжает упорно трудиться и остается сплоченной, что в столь непростые времени делать трудно. Мы продолжим придерживаться выбранного подхода и стараться извлечь максимум из каждой ситуации на каждом Гран-при», – рассказал Гасли.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Италии
logoПьер Гасли
logoФормула-1
logoАльпин
