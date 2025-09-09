Победа Ферстаппена в Монце с преимуществом в 19 секунд – это лучший результат сезона-2026

Ферстаппен выиграл гонку в Монце с наибольшим преимуществом в сезоне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии и установил лучший на данный момент результат сезона с точки зрения отрыва от преследователей.

На финише отрыв Ферстаппена от занявшего второе место Ландо Норриса («Макларен») составил 19,207 секунды. Это почти на 4 секунды больше результата Оскара Пиастри, который ранее удерживал лидерство по данному показателю. Так, Пиастри выиграл Гран-при Бахрейна, оторвавшись от финишировавшего вторым Джорджа Расселла («Мерседес ») на 15,499 секунды.

В нынешнем сезоне отрыв победителя гонки от преследователей всего дважды превышал 10 секунд. При этом сразу три гонки (в Австралии, Канаде и Венгрии) сезона закончились в условиях, когда на финише отрыв победителя от второго места составлял менее секунды.

