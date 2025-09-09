  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Победа Ферстаппена в Монце с преимуществом в 19 секунд – это лучший результат сезона-2026
3

Победа Ферстаппена в Монце с преимуществом в 19 секунд – это лучший результат сезона-2026

Ферстаппен выиграл гонку в Монце с наибольшим преимуществом в сезоне.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии и установил лучший на данный момент результат сезона с точки зрения отрыва от преследователей.

На финише отрыв Ферстаппена от занявшего второе место Ландо Норриса («Макларен») составил 19,207 секунды. Это почти на 4 секунды больше результата Оскара Пиастри, который ранее удерживал лидерство по данному показателю. Так, Пиастри выиграл Гран-при Бахрейна, оторвавшись от финишировавшего вторым Джорджа РасселлаМерседес») на 15,499 секунды.

В нынешнем сезоне отрыв победителя гонки от преследователей всего дважды превышал 10 секунд. При этом сразу три гонки (в Австралии, Канаде и Венгрии) сезона закончились в условиях, когда на финише отрыв победителя от второго места составлял менее секунды.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoРед Булл
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Италии
Гран-при Бахрейна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пьер Гасли: «В данный момент, с учетом возможностей машины, «Альпин» трудно зарабатывать очки»
сегодня, 15:40
Рикардо Патрезе: «Следующий сезон будет для Антонелли решающим»
2сегодня, 14:37
Джонни Херберт: «На месте Пиастри не стал бы в такой ситуации слушать приказы команды, даже под риском увольнения»
14сегодня, 13:54
Организаторы начнут продажу билетов на гонку в Мадриде 2026 года в конце сентября
сегодня, 13:17
Руководитель «Кадиллака»: «Херту, как и всех остальных, мы будем оценивать только по результатам на трассе»
сегодня, 13:07
Босс «Кадиллака»: «Херте нужно показать, что он готов к «Ф-1»
1сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Надеюсь, «Мерседес» сможет регулярнее бороться за попадание на подиум»
сегодня, 12:48
«Очень честно!» Марко посмеялся над тактикой «Макларена» в Монце
13сегодня, 12:41
Жак Вильнев: «Антонелли представляли новым Ферстаппеном, Хэмилтоном. При таком имидже выступать нужно на соответствующем уровне»
6сегодня, 12:28
Кими Антонелли: «Сход во второй практике негативно повлиял на гонку»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
сегодня, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото