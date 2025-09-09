  • Спортс
  • Презентация сезона-2026 MotoGP пройдет в Сингапуре, предсезонные тесты – в Малайзии
0

MotoGP проведет презентацию нового сезона в Сингапуре.

Официальная презентация сезона MotoGP, в которой будут принимать участие представители всех команд чемпионата, в 2026 году пройдет в Сингапуре, мероприятие состоится 6-7 февраля.

Выбор в пользу Сингапура был сделан среди трех вариантов – на право проведения презентации претендовали Малайзия и Австралия.

При этом предсезонные тесты в 2026 году пройдут 2-4 февраля в Малайзии.

Хэмилтон намерен приобрести команду в MotoGP – его поддерживает владелец «Кадиллака» (Autosport)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
тесты MotoGP
logoчемпионат мира MotoGP
Гран-при Малайзии MotoGP
