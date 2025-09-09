Презентация сезона-2026 MotoGP пройдет в Сингапуре, предсезонные тесты – в Малайзии
MotoGP проведет презентацию нового сезона в Сингапуре.
Официальная презентация сезона MotoGP, в которой будут принимать участие представители всех команд чемпионата, в 2026 году пройдет в Сингапуре, мероприятие состоится 6-7 февраля.
Выбор в пользу Сингапура был сделан среди трех вариантов – на право проведения презентации претендовали Малайзия и Австралия.
При этом предсезонные тесты в 2026 году пройдут 2-4 февраля в Малайзии.
