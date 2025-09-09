Запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах будет рассмотрен 12 сентября
Коллегия стюардов, работавших на Гран-при Нидерландов, соберется 12 сентября для рассмотрения запроса «Уильямса» на пересмотр штрафа, полученного Карлосом Сайнсом.
На этапе в Зандворте Сайнс по ходу гонки получил 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Сам Сайнс настаивал, что вина за инцидент лежала как раз на Лоусоне и очень возмутился, когда по ходу гонки команда сообщила ему о вердикте стюардов.
Коллегии стюардов предстоит понять, имеются ли у британской команды новые и существенные доказательства – это условие является необходимым для пересмотра дела.
