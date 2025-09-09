Запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах будет рассмотрен 12 сентября

ФИА назвала дату рассмотрения запроса на пересмотр штрафа Сайнса.

Коллегия стюардов, работавших на Гран-при Нидерландов , соберется 12 сентября для рассмотрения запроса «Уильямса » на пересмотр штрафа, полученного Карлосом Сайнсом .

На этапе в Зандворте Сайнс по ходу гонки получил 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном . Сам Сайнс настаивал, что вина за инцидент лежала как раз на Лоусоне и очень возмутился, когда по ходу гонки команда сообщила ему о вердикте стюардов.

Коллегии стюардов предстоит понять, имеются ли у британской команды новые и существенные доказательства – это условие является необходимым для пересмотра дела.

