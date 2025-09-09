  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах будет рассмотрен 12 сентября
1

Запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах будет рассмотрен 12 сентября

ФИА назвала дату рассмотрения запроса на пересмотр штрафа Сайнса.

Коллегия стюардов, работавших на Гран-при Нидерландов, соберется 12 сентября для рассмотрения запроса «Уильямса» на пересмотр штрафа, полученного Карлосом Сайнсом.

На этапе в Зандворте Сайнс по ходу гонки получил 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Сам Сайнс настаивал, что вина за инцидент лежала как раз на Лоусоне и очень возмутился, когда по ходу гонки команда сообщила ему о вердикте стюардов.

Коллегии стюардов предстоит понять, имеются ли у британской команды новые и существенные доказательства – это условие является необходимым для пересмотра дела.

«Уильямс» запросил право на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах

Карлос Сайнс: «Уильямс» изучает, можно ли оспорить штраф в Нидерландах. Стюарды сами поняли, что решение не лучшее»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoУильямс
logoРейсинг Буллз
logoКарлос Сайнс
регламент
Гран-при Нидерландов
logoФИА
logoЛиам Лоусон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Питер Уиндзор: «Если бы речь шла о победе, Пиастри никогда бы не отдал лидерство в такой ситуации»
113 минут назад
Победа Ферстаппена в Монце с преимуществом в 19 секунд – это лучший результат сезона-2026
9сегодня, 16:21
Пьер Гасли: «В данный момент, с учетом возможностей машины, «Альпин» трудно зарабатывать очки»
1сегодня, 15:40
Рикардо Патрезе: «Следующий сезон будет для Антонелли решающим»
2сегодня, 14:37
Джонни Херберт: «На месте Пиастри не стал бы в такой ситуации слушать приказы команды, даже под риском увольнения»
17сегодня, 13:54
Организаторы начнут продажу билетов на гонку в Мадриде 2026 года в конце сентября
сегодня, 13:17
Руководитель «Кадиллака»: «Херту, как и всех остальных, мы будем оценивать только по результатам на трассе»
сегодня, 13:07
Босс «Кадиллака»: «Херте нужно показать, что он готов к «Ф-1»
1сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Надеюсь, «Мерседес» сможет регулярнее бороться за попадание на подиум»
сегодня, 12:48
«Очень честно!» Марко посмеялся над тактикой «Макларена» в Монце
20сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
сегодня, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото