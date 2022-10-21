Систему присуждения очков прояснят после укороченного Гран-при Японии

ФИА прояснит формулировки спортивного регламента «Формулы-1», касающиеся начисления очков.

На Гран-при Японии гонщики получили полные баллы, хотя не проехали 75 процентов дистанции. В результате пилот «Ред Булл» досрочно завоевал второй титул. Решение было вызвано тем, регламент предусматривает альтернативное распределение очков только в случае гонок, завершившихся преждевременно, в то время как заезд на «Сузуке» закончился под клетчатым флагом.

Федерация признала, что на Гран-при Японии очки были присуждены корректно.

«Тем не менее, формулировки регламента будут рассмотрены для внесения большей ясности», – добавили в ФИА.

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