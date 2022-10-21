ФИА не будет ротировать гоночных директоров «Ф-1» до конца 2022 года

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ФИА сообщила, что до конца сезона-2022 система с ротаций гоночных директоров «Формулы-1» применяться не будет.

Решение принято после расследования событий на Гран-при Японии, когда к дирекции возникли вопросы из-за появления эвакуатора в условиях плохой видимости. В нынешнем году обязанности попеременно выполняли Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ.

«В оставшихся гонках «Формулы-1» 2022 года ФИА не будет использовать систему ротации гоночных директоров. На Гран-при США в Остине и последующих гонках в Мексике, Бразилии и Абу-Даби должность гоночного директора будет занимать Нильс Виттих», – заявили в Федерации.

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