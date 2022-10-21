Ландо Норрис: «Палоу будет непросто в первой практике, но он очень хороший гонщик»

Пилот считает, что Алексу Палоу будет непросто в первой практике перед .

Для Палоу, выступающего в «Индикаре», это будет первый опыт выступления в пятничной практике «Формулы-1».

«В первой практике гонщику всегда непросто. Особенно если он оказывается за рулем болида, на котором раньше вообще никогда не ездил. Он провел несколько тестов за рулем прошлогодней машины, но новый болид отличается довольно сильно. Да и трасса классная.

Так что да, просто ему не будет. К тому же у него будет не так чтобы много времени, учитывая необходимость адаптироваться к шинам и так далее. У него будет не так много кругов, чтобы добиться хорошего сцепления машины с трассой, хотя он очень хороший гонщик.

Я знаю Алекса еще со времен картинга, а лично мы познакомились в последние годы. Он невероятно хороший гонщик, очень талантливый. И он не просто так сейчас оказался за рулем болида «Формулы-1», – рассказал Норрис.

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