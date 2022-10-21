Льюис Хэмилтон: «Можно отменить потолок расходов, если команды легко отделаются за миллионные перерасходы»

прокомментировал ситуацию с нарушениями финансового регламента.

Пилот впервые высказался после того, как ФИА подтвердила факт превышения потолка расходов со стороны «Ред Булл» в 2021 году.

«Можно лишь предполагать, что произойдет [в плане наказания].

Я считаю, что «Ф-1» должна что-то предпринять. Если меры будут мягкими, все команды просто начнут превышать лимит. Если тратишь на миллионы больше и легко отделываешься, это плохо для «Ф-1». С тем же успехом можно отменить потолок расходов», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон вновь сообщил, что доверяет ФИА и ее решениям:

«Я должен в это верить.

Естественно, существует презумпция невиновности. А в остальном я просто сосредоточен на своей работе. Что сделано, то сделано.

Полагаю, для болельщиков ситуация запутанная. Без болельщиков «Ф-1» не существует, поэтому надеюсь, что мы будем по-прежнему отстаивать свои ценности».

ФИА предложила «Ред Булл» сделку о признании нарушения потолка расходов. Лимит превышен на $1,8 млн (RacingNews365)

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