Валттери Боттас: «Раньше в США меня никто не узнавал. Теперь же, куда бы я ни поехал, кто-нибудь обязательно подойдет»

Пилот признал факт увеличения популярности «Формулы-1» благодаря сериалу Drive to Survive от Netflix.

По словам Боттаса, который никогда не был достаточно медийной личностью, после выхода сериала его значительно чаще стали узнавать на улицах – как минимум в США.

«Даже в сравнении с тем, что было пять лет назад, стала в США намного популярнее. Думаю, далеко не последнюю роль в этом сыграл сериал Netflix. Все больше людей начинают интересоваться «Формулой-1», любить гонки.

Даже моя персональная фанбаза в США заметно выросла за последние годы. Раньше я мог приехать куда угодно в США и меня никто не узнавал. Скажем, лет шесть-семь назад. Теперь же куда бы я ни поехал, везде найдется хотя бы один человек, который подойдет и скажет что-то вроде: «Эй, а я видел тебя на Netflix». Это забавно», – рассказал Боттас.

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