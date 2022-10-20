В первой практике перед Гран-при США выступят пять запасных гонщиков команд «Ф-1»
В первой практике перед Гран-при США выступят сразу пять запасных пилотов команд «Формулы-1».
В нынешнем сезоне команды обязаны предоставить пилотам с молодежным статусом. Под данный статус, помимо новичков, также подпадают все гонщики, какое-то время не выступавшие в «Формуле-1», вне зависимости от их опыта.
Так, в составе «Феррари» в Остине выступит Роберт Шварцман, за «Макларен» Алекс Палоу, за «Альфа Ромео» Тео Пуршер, за «Уильямс» Логан Сэрджант, а за «Хаас» Антонио Джовинацци.
Мегапостер для Гран-при США от британского телеканала: «Хаас» – с «Уралкалием» и МГУ, голова сменщика Мазепина приклеена к телу Никиты
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии