В первой практике перед Гран-при США выступят пять запасных гонщиков команд «Ф-1»

В первой практике перед Гран-при США выступят сразу пять запасных пилотов команд «Формулы-1».

В нынешнем сезоне команды обязаны предоставить пилотам с молодежным статусом. Под данный статус, помимо новичков, также подпадают все гонщики, какое-то время не выступавшие в «Формуле-1», вне зависимости от их опыта.

Так, в составе в Остине выступит , за Алекс Палоу, за Тео Пуршер, за Логан Сэрджант, а за «Хаас» Антонио Джовинацци.

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