Победа принесет «Ред Булл» Кубок конструкторов и другие расклады перед Гран-при США

«Ред Булл» близок к завоеванию Кубка конструкторов 2022 года.

Командный титул станет для «Ред Булл» пятым в истории и первым после сезона-2013. Австрийцы в пятый раз сделают дубль – выиграют личный чемпионат и Кубок конструкторов за один год.

Для завоевания титула на «Ред Булл» достаточно не проиграть «Феррари» 19 очков или более. Таким образом, команду из Милтон-Кейнса устроит победа или вне зависимости от результата Скудерии. Если заработает максимальное количество баллов, то есть выиграет первые два места и проедет быстрейший круг, «Ред Булл» достаточно занять третью и четвертую позиции.

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