Гюнтер Штайнер: «Шансы Шумахера по-прежнему 50 на 50. В следующий раз обдумаем ситуацию уже после этапа в Мексике»

Руководитель подтвердил, что при выборе состава пилотов на сезон-2023 команда рассматривает кандидатуру :

«Да, я общался с ним. Я давно знаю Нико – знаю его намного лучше, чем Даниэля Риккардо, например. Мы действительно общаемся, но пока ничего еще не решено».

Штайнер также признал, что в «Хаасе» не отказались и от идеи продолжить сотрудничество с , пусть немец и вызывал недовольства боссов команды из-за многочисленных аварий:

«Я должен быть честен: его шансы по-прежнему 50 на 50. Мы в любом случае не примем решение в промежутке между этапами в Остине и Мексике, для этого просто нет времени. В следующий раз мы обдумаем ситуацию уже после Гран-при Мексики, там будет чуть больше времени, чтобы во всем разобраться.

Что до Мика, то спортсмен всегда находится под давлением и должен с этим справляться. Он знает, что должен показать результат, мы говорим об этом вполне открыто. Думаю, Мик справится. Из Японии мы возвращались на одном самолете, и Мик был в хорошем настроении. Он вырос в гоночной семье и знает, что это такое».

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