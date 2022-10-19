Гюнтер Штайнер: «Шансы Шумахера по-прежнему 50 на 50. В следующий раз обдумаем ситуацию уже после этапа в Мексике»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что при выборе состава пилотов на сезон-2023 команда рассматривает кандидатуру Нико Хюлькенберга:
«Да, я общался с ним. Я давно знаю Нико – знаю его намного лучше, чем Даниэля Риккардо, например. Мы действительно общаемся, но пока ничего еще не решено».
Штайнер также признал, что в «Хаасе» не отказались и от идеи продолжить сотрудничество с Миком Шумахером, пусть немец и вызывал недовольства боссов команды из-за многочисленных аварий:
«Я должен быть честен: его шансы по-прежнему 50 на 50. Мы в любом случае не примем решение в промежутке между этапами в Остине и Мексике, для этого просто нет времени. В следующий раз мы обдумаем ситуацию уже после Гран-при Мексики, там будет чуть больше времени, чтобы во всем разобраться.
Что до Мика, то спортсмен всегда находится под давлением и должен с этим справляться. Он знает, что должен показать результат, мы говорим об этом вполне открыто. Думаю, Мик справится. Из Японии мы возвращались на одном самолете, и Мик был в хорошем настроении. Он вырос в гоночной семье и знает, что это такое».
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