Гюнтер Штайнер: «Трех Гран-при «Формулы-1» в США недостаточно»

предположил, что в США нужно проводить больше трех этапов «Формулы-1».

В ближайшие выходные состоится Гран-при США в Остине. В этом году календарь пополнил этап в Майами, в следующем сезоне пройдет гонка в Лас-Вегасе.

«Я бы сказал, что – для ядерных фанатов. Этап в календаре уже десять лет, все любят туда приезжать – отличный гоночный трек, отличный этап и отличный город. Майами – это Майами. В нынешнем году там было много людей, даже очень много. Еще один прекрасный этап, но совсем другой – своего рода большой фестиваль. Не знаю, какой выйдет гонка в Лас-Вегасе, но это тоже будет крупное мероприятие.

Мы должны помнить, что США – большая страна, и трех гонок по-прежнему недостаточно, я так считаю. Для каждого что-то найдется, и у всех Гран-при есть особенности. Два из них здорово себя проявили, и, уверен, с Лас-Вегасом будет то же самое.

Когда впервые провели в Остине, это было что-то совершенно новое. долгое время не приезжала в Штаты, и многочисленные скептики говорили, что ничего не получится. Благодаря [промоутеру Гран-при США] Бобби Эпштейну, который прикладывал усилия, фанаты полюбили этап. Трудно представить «Формулу-1» без Остина – Гран-при стал классическим. Зрители могут посетить отличный уик-энд – в этом году ожидаются 400 000 болельщиков – а остальной мир наблюдает за прекрасными гонками в Штатах», – сказал Штайнер.

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