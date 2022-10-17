Гюнтер Штайнер о спаде «Хааса» во второй половине сезона: «Ведущие команды повысили надежность и хорошо проводят гонки»

Руководитель поделился мнением о причинах ухудшения результатов команды во второй половине сезона.

За первую половину чемпионата команде удалось заработать 34 очка. Однако на протяжении следующих семи Гран-при гонщики «Хааса» не заработали ни одного балла.

В данный момент «Хаас» занимает 8-е место в Кубке конструкторов, опережая «Альфа Таури» только по дополнительным показателям.

«Мне кажется, что ведущие команды сделали свои машины надежными и теперь они всегда хорошо проводят Гран-при. Четыре ведущих команды выступают очень хорошо, а остальные шесть команд сражаются между собой за 9 и 10 место – так ситуация выглядит в данный момент.

Так в чем же причина? Не знаю – в соперниках, которые просто справляются лучше нас.

При этом нужно отметить то, что ограничение бюджетов команд действительно работает. Потому что сейчас плотность команд как никогда высока. Шесть команд, расположившиеся позади лидирующей четверки, идут очень плотно, любая из них в любой момент может заработать пару очков и выйти вперед», – рассказал Штайнер.

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