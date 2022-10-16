Мика Хаккинен: «Не думаю, что Ферстаппен проведет в «Ред Булл» всю оставшуюся карьеру»

Двукратный чемпион «Формулы-1» сомневается, что всю свою оставшуюся карьеру проведет в .

Нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл», который оформил завоевание второго титула чемпиона мира по итогам Гран-при Японии, рассчитан до конца 2028 года.

«Здорово, что Макс так предан делу и берет на себя такие обязательства, подписывая столь долгосрочные контракты. Этим он показывает, что верит в «Ред Булл». Однако всегда существует риск того, что их команды уйдут ключевые специалисты, что скорость машины не будет соответствовать ожиданиям – как раз в такие моменты гонщик и начинает задумываться о том, не пришло ли время сменить команду.

Не думаю, что Макс проведет в «Ред Булл» всю оставшуюся карьеру. Хотя это лишь мое мнение. Но исторически сложилось так, что гонщики – даже несмотря на многочисленные титулы, – склонны менять команды. И происходит это по тем или иным причинам – кто-то меняет команду из-за денег, а кому-то хочется получить новый вызов», – рассказал Хаккинен.

На Ферстаппена летит новая волна незаслуженного хейта – даже второй титул не помог. «Ф-1» повредит образ такого чемпиона?

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