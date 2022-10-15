Гонщики MotoGP обсудили опасность столкновения с кенгуру на Гран-при Австралии: «Сначала все смеялись, но это важный вопрос»

В MotoGP обсуждают появление валлаби – животных из семейства кенгуровых – на трассе Гран-при Австралии.

Данный вопрос подняли на собрании гонщиков. В первой тренировке из «Априлии» был близок к столкновению с валлаби.

«Сначала [на собрании] все смеялись. Но пилоты поняли, что это важный вопрос с точки зрения безопасности.

Я считаю, что это неприемлемо. Мы попросили чуть лучше ограничить трассу. С птицами ты ничего не можешь поделать, но валлаби не должны тут появляться. Если бы вчера я врезался в валлаби на скорости в 220 км/ч, авария была бы очень, очень, очень большой», – прокомментировал Эспаргаро.

Гонщик также высказался:

«Мы уже обсуждали вопрос об улучшении ограждений. Столкновение с валлаби – это опасно для животного и для нас. Я посмотрел на ограждения на прямой – они не такие уж высокие».

, для которого этап является домашним, считает, что животные живут рядом с треком и выбегают из убежищ из-за шума двигателей.

«Не поймете меня неправильно, кенгуру на трассе – это очень опасно. Но, насколько я понимаю, вокруг этого места нет двухметрового забора. Я бы сказал, они где-то закапываются, и шум 300-сильных моторов их пробуждает.

Это неприятно, но что можно сделать? Я уверен, что сейчас они не перепрыгивают через ограду, так как повсюду люди. Нужно истребить весь остров? Все знают, что в Австралии есть дикая природа. [На острове Филлипа] много животных и мало людей – это отличается от других мест на планете», – заявил пилот .

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