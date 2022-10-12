Гюнтер Штайнер о шансах Шумахера остаться в «Хаасе»: «Можно сказать, что у него есть преимущество домашней площадки»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что опыт Мика Шумахера в работе с командой является выгодным преимуществом с точки зрения перспектив сохранить свое место.
В «Хаасе» пока не определились с тем, кто именно будет напарником Кевина Магнуссена в следующем сезоне. При этом считается, что Шумахер, несмотря на некоторое недовольство его выступлениями со стороны боссов команды, и Штайнера в том числе, именно немец является главным фаворитом в борьбе за место в «Хаасе».
«Да, конечно, если у тебя уже есть двухлетний опыт работы с этими людьми, это всегда будет преимуществом. Можно назвать это преимуществом домашней площадки.
Если ты можешь заполучить кого-то, с кем уже работал два года, всегда лучше выбрать этот вариант, а не приглашать новичка. Ведь как я часто говорю, времени учиться у нас нет.
В том числе поэтому мы вернули Кевина Магнуссена, потому что он уже выступал за нас. Да, он провел год вне «Хааса», но уже всех знал. Так что такой опыт всегда дает преимущество», – рассказал Штайнер.
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