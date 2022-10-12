Гюнтер Штайнер о шансах Шумахера остаться в «Хаасе»: «Можно сказать, что у него есть преимущество домашней площадки»

Руководитель признал, что опыт в работе с командой является выгодным преимуществом с точки зрения перспектив сохранить свое место.

В «Хаасе» пока не определились с тем, кто именно будет напарником Кевина Магнуссена в следующем сезоне. При этом считается, что Шумахер, несмотря на некоторое недовольство его выступлениями со стороны боссов команды, и Штайнера в том числе, именно немец является главным фаворитом в борьбе за место в «Хаасе».

«Да, конечно, если у тебя уже есть двухлетний опыт работы с этими людьми, это всегда будет преимуществом. Можно назвать это преимуществом домашней площадки.

Если ты можешь заполучить кого-то, с кем уже работал два года, всегда лучше выбрать этот вариант, а не приглашать новичка. Ведь как я часто говорю, времени учиться у нас нет.

В том числе поэтому мы вернули , потому что он уже выступал за нас. Да, он провел год вне «Хааса», но уже всех знал. Так что такой опыт всегда дает преимущество», – рассказал Штайнер.

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