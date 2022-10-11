«Полностью поддерживаю Гасли». Алонсо об инциденте с превышением скорости со стороны Пьера

Гонщики «Формулы-1» поддержали Пьера Гасли, который превысил скорость под красными флагами на Гран-при Японии.

Пилот получил 20-секундный штраф. Сам Гасли при этом был недоволен появлением трактора на треке, в который чуть не врезался.

«Я полностью поддерживаю Пьера. Мы находимся в машине, мы знаем, с какой скоростью едем, и понимаем, контролируем ли болид. Чего мы не ожидаем, так это трактора на трассе. И в этом вины Пьера нет», – заявил гонщик «Альпин» до того, как появилось объяснение стюардов по поводу наказания.

из указал на необходимость прогревать шины под дождем:

«Болиды ненамного безопаснее в таких условиях, если едут медленно – ты теряешь температуру [покрышек]».

Пилот «Уильямса» Николас Латифи также поделился мнением:

«Даже на скорости [машины безопасности] ты все равно на пределе по сцеплению, потому что дождевые шины просто не особо хорошие. Наши болиды не созданы для того, чтобы ехать медленно».

В схожем ключе высказался гонщик Джордж Расселл:

«Говорят, что он ехал со скоростью в 250 км/ч. Думаю, люди забывают, что машины «Ф-1» разгоняются до 330 км/ч. В нашем мире 250 км/ч – невысокая скорость».

Гасли оштрафовали на 20 секунд за превышение скорости под красными флагами. Сам гонщик недоволен: «Не понимаю, как можно было выпустить кран на трассу»

В «Ф-1» флешбэки последней смертельной аварии: дождь и трактор рядом с мчащимся болидом (250 км/ч)

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