Гасли оштрафовали на 20 секунд за превышение скорости под красными флагами. Сам гонщик недоволен: «Не понимаю, как можно было выпустить кран на трассу»

Пилот прокомментировал инцидент, в котором проехал мимо эвакуационного крана на Гран-при Японии.

Гасли остался очень недоволен тем, что дирекция гонки допустила на трассу эвакуаторы в тот момент, когда там еще находились гоночные болиды.

При этом Гасли превысил скорость под красными флагами, когда гонка фактически уже была остановлена.

После заезда стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, оштрафовали Гасли проездом по пит-лейн (заменено на 20 секунд в связи с окончанием гонки). Поскольку своими действиями Гасли мог нести опасность для маршалов. Также Гасли получил два штрафных балла.

Сам Гасли признал вину в факте превышения скорости по красными флагами. Смягчающим обстоятельством для гонщика стюарды признали то, что Гасли мог быть шок от увиденного прямо на трассе эвакуатора.

«Мы уже потеряли Жюля. Потеряли замечательного парня – восемь лет назад, на этой самой трассе, в точно таких же условиях, из-за крана. Как? Как это возможно? Как можно было вот так выпустить кран – причем не просто на гравий, а на сам трек, когда мы еще находились на трассе? Я этого просто не понимаю.

Да, я испугался. Если бы я потерял контроль над машиной так же, как Карлос…моя скорость была бы не важна, я бы погиб. Вот и все.

Это просто неуважительно по отношению к Жюлю, его семье, всем нам. Мы все (пилоты) рискуем жизнью. Да, у нас лучшая в мире работа, и мы просим хотя бы соблюдать меры безопасности.

Гонки сами по себе достаточно опасны, а то, что случилось сегодня – это совсем необязательный риск. Можно было бы просто подождать пару минут, пока все вернуться в боксы, и уже потом выпускать трактор на трассу. Я очень благодарен судьбе за то, что сейчас вообще здесь стою», – рассказал Гасли.

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