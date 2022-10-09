Эстебан Окон: «Сражение с Хэмилтоном получилось классным и интересным»

Пилот подвел итоги Гран-при Японии, рассказав о том, что получил большое удовольствие от сражения с .

Окон на протяжении долгого времени удерживал позади Хэмилтона, отбиваясь от регулярных атак соперника, и в итоге финишировал четвертым.

«Мы с Льюисом уже обсудили то, насколько классным и интересным получилось наше сражение, и как скучно было всем остальным позади. Борьба и правда была отличной, Льюис действовал очень чисто – впрочем, ничего другого от него и не ждешь. А я старался оставлять Льюису как можно больше места, хотя его на трассе в принципе было не так много (из-за дождя).

Мы провели сильный уик-энд. То, что мы выжмем из нашего болида такую скорость, было вопросом времени. Нам просто нужно было чисто провести уик-энд в целом. Решение остановить гонку красными флагами было правильным. Потом гонку все-таки возобновили, и все прошло хорошо.

Что касается инцидента с эвакуатором – я скажу так, в прошлом мы уже потеряли достаточно друзей из-за таких вот инцидентов. Когда я увидел кран на трассе, то ехал очень медленно, на четвертом месте. А вот ребятам, которые находились позади, могло прийтись намного сложнее. Нужно обсудить ситуацию с ФИА – для всех нас очевидно, что выпускать эвакуаторы на трассу слишком опасно, даже если гонка остановлена машиной безопасности.

Титул Ферстаппена? Да, получилось очень запутанно. Макс молодец, он отлично выступил и в полной мере заслужил титул, он выдающийся гонщик. Талант в чистом виде», – рассказал Окон.

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