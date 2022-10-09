Себастьян Феттель об авариях на старте: «Просто повезло, что не случилось ничего серьезного»

прокомментировал опасный старт Гран-при Японии под дождем.

Пилот занял шестое место, хотя на первом круге откатился в хвост пелотона из-за инцидента. Наиболее серьезной казалась авария из , который врезался в барьеры, а затем вылетел почти на траекторию других болидов. Также вопросы вызвало появление трактора на треке при крайне плохой видимости.

«Я доволен, это отличный результат, мы заработали хорошие очки и воспользовались условиями.

Считаю, самое главное, что с Карлосом все в порядке. Очень странные условия, но для нас обошлось. Многие факторы привели к случившемуся. Вся решетка оказалось не на тех шинах (на «промежуточных» – Sports.ru). Необходимы улучшения: мы не можем гоняться, если на трассе вода. Это известно уже многие годы. В итоге произошла авария Карлоса. Видимость была фактически нулевой из-за спрея. Повезло, что ничего серьезного не случилось, и надо сделать все возможное, чтобы такое не повторялось.

Трактор не должен был оказаться на трассе. Ребята, которые им управляют, получают команды, так ведь? Надо сделать выводы. Сегодня нам просто повезло», – заключил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Алекс Албон: «Не понимаю, почему Гран-при Японии начался. Видимость была максимум метров 10, условия опасные»

Гасли об опасном появлении трактора: «Неприемлемо. Не помните, что уже было? Поверить не могу»

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