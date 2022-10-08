Эстебан Окон: «Место в топ-5 – это просто отличный результат. В гонке постараемся удержать «Мерседес»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также рассказал о целях команды в завтрашней гонке.

«Столь сильное выступление подтверждает то, что команда движется в правильном направлении. И что новинки, которые мы привозим на гонки, действительно работают.

Сегодня управлять машиной было очень приятно. Я получил удовольствие от квалификации, а место в топ-5 – это просто отличный результат. Вся команда отлично поработала.

У нас достаточно хорошие позиции, чтобы завтра мы могли набрать очки двумя машинами. Так что мы постараемся как можно сильнее завершить уик-энд в Японии.

На старте я постараюсь удержать Хэмилтона, конечно. Ранее в этом году мы уже боролись с «Мерседесом». И на трассах вроде «Джидды» они были сильнее. С тех пор мы значительно улучшить свою машину – в любом случае, мы постараемся удержать соперников из позади. Сделать это будет непросто, но случиться может многое», – рассказал Окон.

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