Себастьян Феттель: «Я прошел в третий сегмент благодаря невероятному кругу и снова прибавил. Прекрасный день»

поделился эмоциями после успеха в квалификации Гран-при Японии.

Пилот показал девятое время и начнет воскресный заезд в топ-10, как и все остальные гонки на «Сузуке», в которых участвовал.

«Для меня это особенное место, я его очень люблю. Тут я пережил много приятных моментов, и сегодня один из них.

Мне очень понравилось гоняться. Было захватывающе, но также и грустно, потому что это моя последняя квалификация здесь. Завтра нас ждут гоночные условия, полные баки, все будет немного по-другому. Гоняться на этой трассе гораздо веселее, чем на других, чувствуешь себя живым.

С каждым кругом все становилось лучше и лучше. В первом сегменте было немного тяжело, но потом мы прошли в третий сегмент благодаря невероятному кругу и снова прибавили. Вряд ли мы могли рассчитывать на большее. Прекрасный день, я очень доволен результатом», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Феттель поделился мыслями о предстоящей гонке:

«Если удержим позицию, выступление можно будет считать сильным. Но придется тяжело, гонка длинная. Если будут дождевые условия, это слегка нам поможет».

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