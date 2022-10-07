Джордж Расселл о победе в практике: «Не столь показательный результат. В квалификации будем сражаться в топ-6, полагаю»

не придал большого значения лучшему времени во второй практике перед Гран-при Японии.

Вторым стал напарник Джорджа по . Сессия проходила в дождевых условиях.

«Пожалуй, не столь показательный результат для этого уик-энда, но, безусловно, мы узнали много нового. Есть шанс, что в воскресенье пойдет дождь, однако завтра, похоже, трек будет совсем сухим.

Как бы то ни было, всегда приятно возглавить протокол. Несомненно, мы внесли улучшения после первой тренировки, когда оказались на дне таблицы», – сказал гонщик.

Расселл высказался о целях на квалификацию:

«Полагаю, будем сражаться в топ-6. Надеюсь, появится шанс забраться повыше. Но, честно говоря, не знаю, подождем третью практику, она станет ключевой для всех».

Джордж также упомянул, что опыт неудачной гонки в Сингапуре, где он слишком рано перешел на «слики», может пригодиться в аналогичных условиях:

«Важно понимать, какой момент идеален для смены состава, и знание приносит плоды, пусть мы пока не извлекли пользу в этом году. Но такая гонка произойдет – может, в нынешнем сезоне, может, в следующем, а, может, даже позже! Кто знает».

Гран-при Японии-2022. 2-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й в дождевой сессии

Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

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